Эрдоган объяснил покупку у РФ комплексов ПВО С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приобретение у России систем противовоздушной С-400 было обусловлено отказом США поставить ей зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, сообщает Интерфакс.

Если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot ему "не пришлось бы покупать С-400", сказал он в интервью изданию The New York Times.

На вопрос, стоила ли эта сделка с Россией трений с США, которые возникли в результате, Эрдоган ответил: "Я думаю, оно того стоило. Мы можем усиливать нашу оборону, так, как нам хочется".

Он отверг предположения о том, что приобретение С-400, ослабили североатлантический альянс. По его словам, "мы вправе покупать наше собственное оружие", заявив, что и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и бывший в то время президентом США Дональд Трамп подтвердили право Турции самостоятельно выбирать поставщиков оружия.