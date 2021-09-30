Курс валют НБУ на 30 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 30 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 29 сентября, вырос до уровня 26.58 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 30.98 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и составил 3.66 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 29 сентября 2021 года.

Фунт стерлингов подешевел на 23 коп до 35.84 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.60 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 3 коп до 6.69 за 1 польский злотый.