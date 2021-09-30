Курс валют НБУ на 30 сентября

Курс валют НБУ на 30 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 30 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 29 сентября, вырос до уровня 26.58 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 30.98 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и составил 3.66 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 29 сентября 2021 года.

Фунт стерлингов подешевел на 23 коп до 35.84 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.60 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 3 коп до 6.69 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.576000 +0.006
EUR Евро 30.981000 --0.053
RUB Рубль 0.365900
GBP Фунт стерлингов 35.835100 --0.227
CHF Швейцарский франк 28.599400 --0.023
PLN Польский злотый 6.694200 --0.027
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