Курс валют НБУ на 30 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 30 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 29 сентября, вырос до уровня 26.58 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 30.98 за 1 евро.
Курс рубля не изменился и составил 3.66 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 29 сентября 2021 года.
Фунт стерлингов подешевел на 23 коп до 35.84 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.60 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 3 коп до 6.69 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.576000
|EUR
|Евро
|30.981000
|RUB
|Рубль
|0.365900
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.835100
|CHF
|Швейцарский франк
|28.599400
|PLN
|Польский злотый
|6.694200