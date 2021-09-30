Глава Генштаба США признал поражение в Афганистане

По информации The Washington Post председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли признал проигрыш войны в Афганистане, но отметил, что часть поставленных задач была выполнена, сообщает Новое время.

«Эта война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев» , — заявил Милли.

Он отметил, что США удалось побороть Аль-Каиду, но помешать захвату власти Талибаном не получилось.

«Всем нам ясно, что война в Афганистане закончилась не так, как мы хотели: в Кабуле у власти — талибы» , — заявил военный.

Милли также допустил, что в Афганистане возродятся террористические группировки Аль-Каида и ИГИЛ.