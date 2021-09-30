Разумков о вероятности отставки: подписи пока не собирают

Разумков о вероятности отставки: подписи пока не собирают
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока подписей за его отставку нардепы не собирают, сообщает Украинская правда.

"Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров", – сказал Разумков.

Он добавил, что если в парламенте решатся запустить процесс отставки спикера, то "это будет необратимый шаг".

"Тоже надо понимать последствия такого процесса. С чем сегодня это связано? Ну, кто-то это связывает с тем, что я направил закон о деолигархизации на Венецианскую комиссию. Но если мы сейчас посмотрим, то президент это полностью поддерживает, он недавно провел разговор с господином Букиккио (главой Венецианской комиссии, - ред).
И только будет подписан этот закон, он направится к Венецианской комиссии уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги", – отметил глава ВР.

Несмотря на риск отставки, Разумков считает, что "сделал все правильно".

Он также отметил, что сейчас президент поддерживает инициативу по проработке закона об олигархах Венецианской комиссией".

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