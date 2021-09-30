12 осенних антитрендов, от которых стоит избавиться

В октябре уже начинается настоящая холодная осень, поэтому сейчас как нельзя кстати пригодятся новые образы для учебы и работы, сообщает Обозреватель.

Но если с модными новинками более-менее понятно, то некоторые вещи из нашего гардероба уже давно перестали быть актуальными. От каких предметов одежды стоит отказаться осенью 2021?

Еще несколько сезонов назад кепи были в шкафу каждой модницы. Сейчас на подиумах появляются исключительно пушистые панамки и широкополые шляпы.

Кепи стали антитрендом.

Эпатажные штаны фасона багги были у многих представителей хип-хоп и рэп-культуры. Такая модель быстро вышла из моды, потому что сильно добавляла объема в бедрах и скрывала женственность.

Брюки-багги давно вышли из моды.

Облегающие лосины называли "второй кожей". Такая модель удачно подчеркивала женственные формы, но сейчас уже вышла из моды. На смену кожаной ткани пришли сдержанные прямые брюки прямого кроя из костюмного или джинсового материала.

Кожаные лосины стали антитрендом.

Несколько сезонов подряд эко-мех боролся с натуральным за первенство на модном олимпе. Однако сейчас некоторые экологические материалы также начали выходить из моды. Вещь из синтетического меха должна быть качественная и сдержанная. Яркие комбинации и оттенки верхней одежды больше не в тренде.

Некоторые виды искусственного меха больше не в моде.

Туфли с круглым носом и мини-шпилькой делают девушку визуально ниже. Маленький каблук придумали для тренировочной ходьбы, а не для модных образов. Сегодня такую обувь лучше заменить лоферами или лодочками.

Туфли на маленькой шпильке не в моде.

Все дизайнеры утверждают, что джинсовые миди-юбки утратили актуальность. Фасон с завышенной талией модельеры оставили в 2021 году, но заменили деним на кожаную ткань.

Юбки миди длины на пуговицах больше не в моде.

Классические сапоги длиной до колен разделяют ноги визуально на две части. Дизайнеры не продемонстрировали подобные модели в осенних коллекциях. Современные модницы выбирают массивные короткие ботильоны или высокие ботфорты.

Сапоги длиной до колена визуально вкрочують ноги.

Облегающие жакеты не в моде уже несколько сезонов подряд. Must have последних лет – классическая оверсайз модель. Модельеры сочетают пиджаки свободного покроя с романтическими платьями, юбками и каблуками.

Облегающие жакеты с шалевым воротником являются антитрендом.

Длина джинсов до косточек – неписаное современное правило последних лет. Антитрендом считаются длинные штаны "скинни" с манжетами возле пяток.

Длинные джинсы с талией на поясе не в тренде.

Любая расцветка сейчас в моде, однако их комбинация между собой считается антитрендом. Не стоит сочетать клетчатый, животный и цветастый принт в одном образе. Поскольку теряется индивидуальность и все будут обращать внимание на странный наряд.

Смесь принтов выглядит не модно.

Камешки, нашивки и всевозможные украшения на кожаной куртке выглядят дешево. Стоит выбрать классическую черную косуху свободного покроя, которая будет действительно вечным предметом гардероба.

Яркая косуха с принтом или вышивкой – антитренд.

Бесформенная шляпа была в моде 10 лет назад, а сейчас считается антитрендом. Все модельеры добавили в свою коллекцию 2021 года геометрические широкополые шляпы.