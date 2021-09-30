Япония сократит период карантина для вакцинированных туристов

Япония ослабит карантинные ограничения для туристов, которые вакцинированы от коронавируса. Соответствующее решение приняли в правительстве, сообщает РБК-Украина.

С пятницы Япония сократит период карантина с 14 до 10 дней для большинства путешественников, полностью вакцинированных от COVID-19.

"По мере увеличения количества вакцинаций правительство будет поэтапно пересматривать ограничения на въезд. Это будет первое изменение, которое мы внесем" , - сказал главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Отмечается, что новые правила будут применяться к туристам, у которых есть свидетельство о полной вакцинации от COVID-19. Также путешественники должны иметь возможность наблюдаться на период карантина дома или в жилье по своему выбору.

Упрощенные правила будут применяться только к людям, которые получили одну из трех вакцин против COVID-19, разрешенных правительством Японии: Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Автор: Наталья Скороход