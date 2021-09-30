В Беларуси сообщили о ликвидации "экстремистской сети" рабочих

В КГБ Белоруссии заявили о ликвидации "организованной экстремистской сети" под названием "Рабочы Рух". Об этом 29 сентября, заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире провластного канала СТВ, сообщает Корреспондент.

"Комитетом государственной безопасности пресечена деятельность организованной экстремистской сети Рабочы Рух. Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подборку, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера" , - сказал Бычек.

По его словам, вербовка и формирование законспирированной сети ячеек осуществлялось посредством специально созданного Telegram-канала и ряда секретных чатов в интернете "при содействии и под контролем иностранных спецслужб".