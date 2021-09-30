Меркель и Лашет поздравили социал-демократов с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель, чей последний срок на посту подходит к концу, лично поздравила главу Социал-демокарической партии (СПДГ) Олафа Шольца "с успехом на выборах", сообщает Европейская правда.

Меркель связалась с Олафом Шольцом, который является министром финансов в ее правительстве, в понедельник, заявили в пресс-службе канцлера.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт не стал комментировать результаты выборов и сказал только, что канцлер продолжит выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен ее преемник.

"Канцлер и министры работают до тех пор, пока к власти не придет новое федеральное правительство" , - сказал он.

"Канцлер продолжит развивать иностранные связи, в том числе с помощью поездок за границу, встреч и переговоров с главами государств и правительств других стран" , - добавил он.

Кандидат в канцлеры от партии Меркель ХДС Армин Лашет также поздравил своего соперника. Источники в Социал-демократической партии и в лагере ХДС/ХСС сообщили агентству, что поздравление было отправлено письмом.

Лашета ранее критиковали за то, что он не отреагировал должным образом раньше.