В горах Львовской области перевернулся туристический автобус

Во Львовской области во время подъема на гору Высокий Верх перевернулся автобус с туристами. В результате чего пострадали пять человек, сообщает РБК-Украина.

"29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марше горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), допустил опрокидывание в результате чего травмированы 5 человек" , - говорится в сообщении ГСЧС.

По информации спасателей, пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы, переданы медработникам и госпитализированы.

Автор: Мария Кучерявец