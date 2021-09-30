Во Франции вынесут новый приговор экс-президенту Саркози

В Париже в четверг, 30 сентября, вынесут новый приговор экс-президенту Франции Николя Саркози по так называемому делу Bygmalion, сообщает Европейская правда.

Политика и еще 13 человек обвиняют в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года.

Саркози могут приговорить к шести месяцам реального лишения свободы.

По версии следствия, команда Николя Саркози потратила на проигранную избирательную кампанию 43 миллиона евро – почти в два раза больше разрешенного порога.

Для того, чтобы скрыть допущенные нарушения, правая партия "Союз за народное движение" (теперь – республиканцы) выдала расходы на организацию митингов и других событий за затраты на партийные мероприятия.

Часть чеков за предоставленные услуги и вовсе исчезли, как заявила сторона обвинения. Сопровождением кампании Саркози занималась пиар-фирма Bygmalion. Сторонникам Саркози и бывшему главе государства предъявили обвинение в подделке, мошенничестве и растрате.

Николя Саркози предстал перед судом в Париже летом этого года. Он отрицал, что был в курсе нарушений, и обвинил Bygmalion в незаконном обогащении.