Небанальный завтрак: рецепт вкусных лимонных панкейков

Вкусный и полезный завтрак обеспечит заряд энергии и позитива на весь день. Чтобы добавить новых вкусов в рабочие будни, попробуйте приготовить эти вкусные лимонные панкейки, сообщает 24 Канал.

Этот универсальный и вкусный завтрак можно совместить с сезонными фруктами, добавить любимого джема, сливок или шоколада.

Ингредиенты:

4 яйца;

1 стакан сыра рикотта;

1/4 стакана молока;

сахар;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

цедра 1 лимона;

6 столовых ложек кокосового муки;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Способ приготовления

Шаг 1. Тщательно перемешайте в большей емкости яйца, рикотту и молоко. Добавьте сахар, экстракт ванили и цедру 1 лимона. Высыпьте в смесь кокосовую муку и разрыхлитель.

Шаг 2. Добавьте в сковороду масла и поджарьте панкейки. Готовьте по 2 – 3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Шаг 3. Украсьте вкусный завтрак свежими сезонными фруктами, полейте медом или любимым вареньем.