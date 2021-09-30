Есть угроза урагана: в Атлантике сформировался тропический шторм
В Атлантике сформировался тропический шторм. Его мощность в ближайшее время может дойти до уровня урагана. Об этом, ссылаясь на сайт Национального центра наблюдений за ураганами США, сообщает РБК-Украина.
Циклону присвоено имя "Виктор". Скорость ветров внутри циклона не превышает 63 км/час, что соответствует мощности шторма.
Стихия движется на северо-запад, в сторону Соединенных Штатов, со скоростью до 21 км/час.
В то же время, синоптики прогнозируют, что "Виктор" может увеличить свою мощность до урагана в течение пятницы-субботы.
Автор: Анастасия Рокитна