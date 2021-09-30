Выборы в Госдуму: СБУ зафиксировала масштабные фальсификации в ОРДЛО

Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации в ОРДЛО на выборах в Государственную думу РФ, состоявшихся в сентябре 2021 года.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "фактически проигнорировали голосование", но российские кураторы "нарисовали" в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии "Единая Россия".

"Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили так называемых "избирателей" из ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест. Такая псевдомассовая явка активно освещалась пророссийскими пропагандистами, которые создавали "нужную" картину в СМИ" , - отметили в СБУ.

По имеющейся информации, большинство махинаций произошли из-за электронного голосования. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей".

Несмотря на такие манипуляции, в ОРДЛО удалось обеспечить "явку" только в примерно 200 000 жителей, тогда как планировалось получить более полумиллиона голосов.

По данным СБУ, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута.

В спецслужбе отметили, что полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.