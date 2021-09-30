Маринованное сало за 5 минут: 2 быстрых способа
Сало в холодильнике уже давно заждалось своей очереди. Ведь, замариновав его можно покорить сердце даже самого требовательного гостя. Далее два способа, как вкусно замариновать сало за 5 минут, сообщает Обозреватель.
Способ 1
Ингредиенты:
- Свиная грудка – 1 кг.
- Вода – 1 л.
- Чеснок – 1 шт.
- Лавровый лист – 4 шт.
- Соль – 4 ст. л.
- Черный и красный молотый перец, черный перец горошком – по вкусу.
Способ приготовления:
- В кастрюлю налить воду, добавить соль, все виды перца и лавровый лист.
- Свиную грудинку помыть и порезать кусочками.
- Как только смесь в кастрюле закипит, отправить туда сало. Довести до кипения. Уменьшить огонь до слабого и варить еще 5 минут.
Способ 2
Ингредиенты:
- Сало – 500 г.
- Сахар – 2 ч. л.
- Вода – 0,5 л.
- Репчатый лук – 100 г.
- Черный перец горошек – 5 шт.
- Лавровый лист – 4 шт.
- Морковь – 100 г.
- Горький молотый перец – 1 ч. л.
- Чеснок – 30 г.
- Соль – 2 ч. л.
- Уксус – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- В кипятке растворить соль, сахар, добавить перец, лавровый лист и нарезанную кружочками морковь. Довести до кипения.
- Добавить уксус.
- Порезать сало маленькими кусочками.
- Чеснок порезать ломтиками. Лук полукольцами.
- В другую кастрюлю выложить сало, лук, черный молотый перец и оставить массу на 5 минут.
- Залить маринадом и дать настояться.