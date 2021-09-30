Маринованное сало за 5 минут: 2 быстрых способа

Маринованное сало за 5 минут: 2 быстрых способа

Сало в холодильнике уже давно заждалось своей очереди. Ведь, замариновав его можно покорить сердце даже самого требовательного гостя. ﻿Далее два способа, как вкусно замариновать сало за 5 минут, сообщает Обозреватель.

Способ 1

Ингредиенты:

  • Свиная грудка – 1 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Чеснок – 1 шт.
  • Лавровый лист – 4 шт.
  • Соль – 4 ст. л.
  • Черный и красный молотый перец, черный перец горошком – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю налить воду, добавить соль, все виды перца и лавровый лист.
  2. Свиную грудинку помыть и порезать кусочками.
  3. Как только смесь в кастрюле закипит, отправить туда сало. Довести до кипения. Уменьшить огонь до слабого и варить еще 5 минут.
Процесс маринования сала с луком
Процесс маринования сала с луком

Способ 2

Ингредиенты:

  • Сало – 500 г.
  • Сахар – 2 ч. л.
  • Вода – 0,5 л.
  • Репчатый лук – 100 г.
  • Черный перец горошек – 5 шт.
  • Лавровый лист – 4 шт.
  • Морковь – 100 г.
  • Горький молотый перец – 1 ч. л.
  • Чеснок – 30 г.
  • Соль – 2 ч. л.
  • Уксус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В кипятке растворить соль, сахар, добавить перец, лавровый лист и нарезанную кружочками морковь. Довести до кипения.
  2. Добавить уксус.
  3. Порезать сало маленькими кусочками.
  4. Чеснок порезать ломтиками. Лук полукольцами.
  5. В другую кастрюлю выложить сало, лук, черный молотый перец и оставить массу на 5 минут.
  6. Залить маринадом и дать настояться.
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