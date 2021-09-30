Маринованное сало за 5 минут: 2 быстрых способа

Сало в холодильнике уже давно заждалось своей очереди. Ведь, замариновав его можно покорить сердце даже самого требовательного гостя. ﻿Далее два способа, как вкусно замариновать сало за 5 минут, сообщает Обозреватель.

Способ 1

Ингредиенты:

Свиная грудка – 1 кг.

Вода – 1 л.

Чеснок – 1 шт.

Лавровый лист – 4 шт.

Соль – 4 ст. л.

Черный и красный молотый перец, черный перец горошком – по вкусу.

Способ приготовления:

В кастрюлю налить воду, добавить соль, все виды перца и лавровый лист. Свиную грудинку помыть и порезать кусочками. Как только смесь в кастрюле закипит, отправить туда сало. Довести до кипения. Уменьшить огонь до слабого и варить еще 5 минут.

Процесс маринования сала с луком

Способ 2

Ингредиенты:

Сало – 500 г.

Сахар – 2 ч. л.

Вода – 0,5 л.

Репчатый лук – 100 г.

Черный перец горошек – 5 шт.

Лавровый лист – 4 шт.

Морковь – 100 г.

Горький молотый перец – 1 ч. л.

Чеснок – 30 г.

Соль – 2 ч. л.

Уксус – 2 ст. л.

Способ приготовления: