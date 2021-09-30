С Днем учителя 2021: лучшие поздравления и открытки

В воскресенье, 3 октября, в Украине будут отмечать День учителя, или День работников образования. Это профессиональный праздник в нашей стране отмечается на государственном уровне согласно указу президента Леонида Кучмы N 513/94, сообщает Обозреватель.

В этот день все украинские педагоги принимают поздравления, цветы и подарки.

Поздравления с Днем учителя от учеников

В День учителя желаем

Не болеть Вам никогда.

Мы Вас любим, обожаем,

Будем слушаться всегда.

Сумасшедшего успеха,

Настроения, много сил.

Чтобы каждый новый день Вам

Только радость приносил!

С Днем учителя 2021. Источник: npf-rpf.ru

Поздравления с Днем учителя от родителей

Спасибо вам за все ваши старания,

За то, что детям дарите любовь,

Заботу, мудрость и, конечно, знания,

И будете дарить их вновь и вновь!

Пусть вам всегда все в жизни удается.

Пусть благодарным будет каждый ученик!

В каждом из них ваша частичка остается,

Ваш вклад в детей воистину велик!

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С Днем учителя! Желаем плодотворной работы, постоянных успехов и отличных результатов! Спасибо Вам за все знания и внимание, которые Вы даете нашим детям! Будьте всегда здоровы и счастливы!

Картинки и открытки ко Дню учителя

Открытка ко Дню учителя. Источник: bogosvyatska.com

Поздравления с Днем учителя. Источник: lytvynecka.gromada.arhiv.org.ua