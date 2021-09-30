С Днем учителя 2021: лучшие поздравления и открытки
В воскресенье, 3 октября, в Украине будут отмечать День учителя, или День работников образования. Это профессиональный праздник в нашей стране отмечается на государственном уровне согласно указу президента Леонида Кучмы N 513/94, сообщает Обозреватель.
В этот день все украинские педагоги принимают поздравления, цветы и подарки.
Поздравления с Днем учителя от учеников
В День учителя желаем
Не болеть Вам никогда.
Мы Вас любим, обожаем,
Будем слушаться всегда.
Сумасшедшего успеха,
Настроения, много сил.
Чтобы каждый новый день Вам
Только радость приносил!
Поздравления с Днем учителя от родителей
Спасибо вам за все ваши старания,
За то, что детям дарите любовь,
Заботу, мудрость и, конечно, знания,
И будете дарить их вновь и вновь!
Пусть вам всегда все в жизни удается.
Пусть благодарным будет каждый ученик!
В каждом из них ваша частичка остается,
Ваш вклад в детей воистину велик!
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С Днем учителя! Желаем плодотворной работы, постоянных успехов и отличных результатов! Спасибо Вам за все знания и внимание, которые Вы даете нашим детям! Будьте всегда здоровы и счастливы!
Картинки и открытки ко Дню учителя