Зеленский присвоил Левитасу звание Героя Украины посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил общественному деятелю Илье Левитасу звание Героя Украины (посмертно) за выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Представление на присвоение этого звания поступило от Министерства культуры и информационной политики Украины накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, изучением и почтением памяти жертв которой занимался Левитас.

Свой творческий и жизненный опыт Левитас (1931-2014) на общественных началах посвятил созданию форм и структур по развитию и сохранению еврейской культуры в независимой Украине, почтению памяти жертв Бабьего Яра, поиску и чествованию людей, которые спасали евреев от уничтожения в годы нацистской оккупации.

Является автором и составителем 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра, написал более 220 статей. В 1989 году учредил Совет национальных обществ Украины, который существует и по сей день, и объединяет сотни местных организаций с десятками национальностей.

В том же году Левитас основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию – Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992 году вошло в состав Еврейского совета Украины. По инициативе и под руководством Левитаса был создан фонд "Память Бабьего Яра", который он возглавлял до самой смерти.