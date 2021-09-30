Зеленский присвоил Левитасу звание Героя Украины посмертно

Зеленский присвоил Левитасу звание Героя Украины посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил общественному деятелю Илье Левитасу звание Героя Украины (посмертно) за выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Представление на присвоение этого звания поступило от Министерства культуры и информационной политики Украины накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, изучением и почтением памяти жертв которой занимался Левитас.

Свой творческий и жизненный опыт Левитас (1931-2014) на общественных началах посвятил созданию форм и структур по развитию и сохранению еврейской культуры в независимой Украине, почтению памяти жертв Бабьего Яра, поиску и чествованию людей, которые спасали евреев от уничтожения в годы нацистской оккупации.

Является автором и составителем 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра, написал более 220 статей. В 1989 году учредил Совет национальных обществ Украины, который существует и по сей день, и объединяет сотни местных организаций с десятками национальностей.

В том же году Левитас основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию – Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992 году вошло в состав Еврейского совета Украины. По инициативе и под руководством Левитаса был создан фонд "Память Бабьего Яра", который он возглавлял до самой смерти.

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