В Минздраве назвали условие отстранения от работы невакцинированных

После утверждения приказа Минздрава о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации, работодатели будут обязаны отстранять от работы невакцинированных сотрудников, сообщает Укринформ.

Об этом на встрече с журналистами сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса человека, который не вакцинирован" , - отметил министр.

Он добавил, что следует различать принудительную и обязательную вакцинацию. По его словам, Минздрав может определить перечень профессий, должностей и производств, для которых обязательно проведение определенных прививок против инфекционных болезней.

"В данном случае мы говорим о вакцинации против COVID, и определяем перечень профессий. По результатам дискуссий и решения мы говорим о том, что мы остановились на педагогах всех уровней, на работниках министерств и других органов исполнительной власти и местных администраций" , - уточнил Ляшко.

По его словам, приказ Минздрава о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации, проходит согласование во всех органах власти и регистрацию в Минюсте.