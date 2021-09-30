5 вредных, но разрешённых добавок в нашей еде

У очень многих людей вызывают опасения пищевые добавки в современных продуктах. И надо сказать, что опасения не беспочвенны, потому что, если многие добавки для нас в целом безвредны, то некоторые другие могут нанести серьезные неприятности, сообщает Здоровый образ.

И, безусловно, необходимо уметь читать этикетки и понимать, что в них написано. Итак, первая добавка, которая разрешена, и которая для нас вредна – это нитрит натрия. Его еще могут назвать, как Е250. Это соль азотистой кислоты, которая является антиокислителем. Ее очень часто используют в мясной продукции, потому что она обеспечивает приятный розовый цвет. Именно поэтому ее часто добавляют в колбасу. Без этой добавки колбаса была бы не такой привлекательной.

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