От формы до цвета: топ-3 самых модных пуховика на зиму

Тепло, комфортно, стильно, уютно - пуховики уже давно стали любимым зимним предметом гардероба в наших широтах, сообщает РБК-Украина.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала, какой пуховик выбрать в 2021 году: цвет, форма, длина.

фото: instagram.com/hoskelsa

Какой пуховик выбрать в 2021: топ-3 модных модели

Начнем с цвета: в этом сезоне бежево-пастельная палитра - для любителей классики, а вот для тех, кто ищет что-то поярче, - яркие пуховики "вырви-глаз" все еще уместны.

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Но самыми актуальными будут "пудровые" цвета: светло-серый, пастельно-розовый, лиловый, голубой, зеленый.

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Модель номер 1: объемный пуховик, в таком никакие морозы не страшны. Еще одним преимуществом такой модели будет то, что под нее поместится, если надо, толстый свитер.

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Модель номер 2. Пуховики-одеяла - на самые эстремальные погодные условия, чтобы грел все - с головы до пят. Отличный вариант для любительниц длинных зимних прогулок.

фото: instagram.com/streetstyle_looks

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Модель номер 3. Укороченные стеганые пуховики - еще одна модель, которая будет особенно актуальной в этом холодном сезоне. Отличный вариант для городской зимы, когда "скрываешься" в метро, такси или машине большинство времени, а на улицу выходишь только перебежать от кафе или магазина к дому.

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Автор: Татьяна Турчаникова