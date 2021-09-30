Бесплатные услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в Украине
Украинцы с проблемами сердечно-сосудистой системы имеют право на бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях. Обследование, лечение в стационаре или консультация кардиолога – за эти медицинские услуги украинцы платить не должны, сообщает РБК-Украина.
Полный перечень бесплатных услуг опубликовали в Telegram-канале Минздрава. При проблемах сердечно-сосудистой системы нужно обращаться к терапевту или семейному врачу. В острых состояниях – вызвать скорую медицинскую помощь.
Какие услуги оказывает семейный врач:
- Измерение артериального давления
- Оценивание общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE
- Проводит ЭКГ (электрокардиограмму)
- Анализ крови на общий холестерин
- Быстрый тест на тропонин (специфический маркер инфаркта миокарда)
Все эти методы направлены на то, чтобы определить острое состояние и проверить работу сердечно-сосудистой системы. При необходимости врач может выписать направление на проведение дополнительных исследований (УЗИ сердца) или на консультацию к кардиологу. С электронным направлением такие услуги также предоставляются бесплатно.
Семейный врач выписывает по необходимости электронный рецепт на лекарства, которые входят в программу "Доступные лекарства".
Какие услуги бесплатно оказывают пациентам с инфарктом или инсультом в больницах:
- Диагностика состояния: КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования
- Проведение тромболитической терапии – при инсульте
- Стенирование – при инфаркте
- Круглосуточный мониторинг состояния в реанимации
- Медицинская реабилитация в остром периоде
- Лекарственные препараты из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы
- Лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за счет бюджета (например, стенты)
- Питание в стационарных условиях.
Автор: Анна Шиканова