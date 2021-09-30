Бесплатные услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в Украине

Бесплатные услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в Украине
Фото: Рixabay

Украинцы с проблемами сердечно-сосудистой системы имеют право на бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях. Обследование, лечение в стационаре или консультация кардиолога – за эти медицинские услуги украинцы платить не должны, сообщает РБК-Украина.

Полный перечень бесплатных услуг опубликовали в Telegram-канале Минздрава. При проблемах сердечно-сосудистой системы нужно обращаться к терапевту или семейному врачу. В острых состояниях – вызвать скорую медицинскую помощь.

Какие услуги оказывает семейный врач:

  • Измерение артериального давления
  • Оценивание общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE
  • Проводит ЭКГ (электрокардиограмму)
  • Анализ крови на общий холестерин
  • Быстрый тест на тропонин (специфический маркер инфаркта миокарда)

Все эти методы направлены на то, чтобы определить острое состояние и проверить работу сердечно-сосудистой системы. При необходимости врач может выписать направление на проведение дополнительных исследований (УЗИ сердца) или на консультацию к кардиологу. С электронным направлением такие услуги также предоставляются бесплатно.

Семейный врач выписывает по необходимости электронный рецепт на лекарства, которые входят в программу "Доступные лекарства".

Какие услуги бесплатно оказывают пациентам с инфарктом или инсультом в больницах:

  • Диагностика состояния: КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования
  • Проведение тромболитической терапии – при инсульте
  • Стенирование – при инфаркте
  • Круглосуточный мониторинг состояния в реанимации
  • Медицинская реабилитация в остром периоде
  • Лекарственные препараты из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы
  • Лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за счет бюджета (например, стенты)
  • Питание в стационарных условиях.

Автор: Анна Шиканова

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