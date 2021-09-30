Школы одного из городов США закрыли из-за угрозы массшутинга

В городе Вайнленд (штат Нью-Джерси, США) закрылись все государственные школы. Это было сделано в связи с поступившими сообщениями об угрозе массовой стрельбы. Об этом, ссылаясь на телеканал CBS, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что дистанционные уроки также не проводятся. Сообщения о возможном нападении на одну из школ Вайнленда были распространены в социальных сетях. Администрация города заявила, что на этот шаг пришлось пойти из-за чрезмерной осторожности.

При этом неизвестно, в какой из школ города могла произойти стрельба. Департамент полиции Вайнленда расследует эту угрозу. Администрация города убедительно попросила всех учеников и преподавателей оставаться дома в четверг. При этом пока неизвестно, возобновятся ли занятия в пятницу.