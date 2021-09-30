Закон о деолигархизации будет повторно направлен в Венецианскую комиссию

Закон о деолигархизации, после подписания его президентом Украины Владимиром Зеленским, будет повторно отправлен для рассмотрения в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия). Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.

"Как только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги", – сказал он.

По словам спикера, направление документа в Венецианскую комиссию полностью поддерживает и глава государства:

"Хорошо, что сейчас президент поддерживает инициативу по разработке вышеупомянутого в дальнейшем закона Венецианской комиссией".

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит спикера поставить на переголосование принятый 23 сентября закон об олигархах №5599 в связи с юридической коллизией. Как объяснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой.