Электромобиль SEAT отправился в массовое производство

Концерн Фольксваген приступил к производству на заводе в Цвиккау (Германия) еще одного электромобиля – хетчбэка Cupra Born от марки SEAT. Ранее на этом же предприятии стартовал выпуск Volkswagen ID.3, ID.4 и Audi Q4 e-tron, сообщает АвтоПортал.

Электрический хетчбек Cupra Born официально дебютировал весной. Это первый массовый электромобиль SEAT и электрический первенец суббренда Купра (сама же модель называется просто Борн). К слову, у самого Сеата уже есть одна модель на батарейках – городской компакт Mii Electric. Эта машина серийная, но выпускается небольшими партиями.

Cupra Born построен на электрической платформе MEB Volkswagen. Она же лежит в основе вышеупомянутых Volkswagen ID.3, ID.4 и Audi Q4 e-tron, а также Skoda Enyaq iV. Автомобиль доступен в двух вариантах силовой установки – на 150 и 204 л.с. В первом случае в паре идет только АКБ емкостью 45 кВтч, в во втором - батарея на 58 и 77 кВтч на выбор. Самый мощный вариант ускоряется до 100 км/ч за 7,0 секунд, однако для него же доступен «турбопакет», увеличивающий отдачу до 231 л.с. С ним разгон до «сотни» составляет 6,6 сек.

Поставки Cupra Born начнутся в ноябре. Позднее машину будут собирать и в Испании, на заводе SEAT в Марторелле. Пока это предприятие лишь реорганизуют под выпуск «электричек». Ожидается, что оно будет готово к 2025 году.

К слову, завод в Цвикау – это первое производственное предприятие концерна Volkswagen, специализирующееся исключительно на сборке электромобилей. Оно может производить до 1400 машин в день и до 330 000 электромобилей ежегодно.