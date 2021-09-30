Почему упражнения для пресса не помогают: как убрать живот

Одним из мифов об избавлении подкожного жира на животе является эффективность качания пресса. Многие начинают решать проблему именно с этих упражнений. Однако, это считается бесполезным занятием, на что есть свои естественные причины, сообщает Dr. Berg.

Как убрать живот и бока, чтобы был плоский живот и тонкая талия? Почему упражнения для пресса не работают? Потому что нужно работать комплексно: кето диета, интервальное голодание и высокоинтенсивные тренировки - лучшие средства для похудения. Как сжечь жир на животе? Работайте комплексно, с умом и пользой для здоровья! Смотрите более подробно в видео.