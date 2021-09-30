Кулеба утвердил порядок работы дипломатов на экономическом направлении

Глава МИД Дмитрий Кулеба 29 сентября подписал документ о порядке деятельности отделов по экономическим вопросам в составе зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом министр сообщил в четверг на брифинге в Киеве.

По словам Кулебы, подписанный документ утвердил масштабные внутренние изменения в МИД в направлении помощи бизнесу.

"Это основной документ, регулирующий деятельность экономических торговых миссий в составе дипучреждений за границей... Он впервые определяет четкие критерии работы дипломатов на экономическом направлении" , - рассказал министр.

По его словам, раньше установить роль дипломата в росте товарооборота между странами было невозможно, и во многих случаях он рос за счет индивидуальных контрактов бизнеса. Теперь же работа дипломатов на экономическом направлении будет оцениваться по конкретным критериям.

По словам Кулебы, речь идет, например, о количестве открытых рынков, количестве организованных встреч с иностранными компаниями, конкретных показателях того, каким образом дипломат помог привлечь инвестиции в Украину и их объем.