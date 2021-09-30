Долги за коммуналку: можно ли получить субсидию

В Украине уже скоро стартует новый отопительный сезон, а часть украинцев еще не успели рассчитаться за предыдущий период подачи тела в дома. При этом, есть определенное количество населения, которые с трудом платят по текущим ценам за услуги ЖКХ, сообщает Украина 24.

О том, как избежать критических ситуаций с отопительным сезоном 2021/22 года разъяснил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Немчинов отметил, что тем, кто хочет получить субсидии на ЖКХ следует либо рассчитаться с долгами по коммуналке, либо реструктуризировать эти долги. Таким образом, долг за ЖКХ не является препятствием для получения субсидий.

"Как правило, теплоснабжающие предприятия являются коммунальными предприятиями местных громад, изредка это частные предприятия. Это претензионная работа с должниками, жителями. С одной стороны плюс – это работа социальных служб местных громад в отношении обеспечения информированности граждан о возможности оформления субсидий. По действующему порядку для того, чтобы иметь субсидию, нужно рассчитаться с предыдущими долгами либо их реструктуризировать", — отметил Немчинов.

Министр также напомнил, что есть предприятия теплокомунэнерго, у которых заблокированы счета из-за задолженности.

"Не следует забывать, что, благодаря меморандуму с местными властями, мы сейчас отработали механизм, по которому фактически даем возможность местным громадам спрогнозировать себе следующий отопительный год и разблокировать работу тех теплокоммунэнерго, где были заблокированы счета и есть большая задолженность за газ, так как ни для кого не секрет, что в зависимости от теплокомунэнерго 60-70% тарифа на теплоснабжение – это цена газа. Учитывая, что Россия путем создает в Европе госмонополию на газ, сейчас основное внимание правительства – обеспечение стабильного отопительного сезона, запаса газа, содействие местным громадам в теплоснабжении и поставке горячей воды", — сообщил Немчинов.

Ранее сообщалось, что бюджет Украины в 2021 году будет перевыполнен, что позволит правительству добавить объем субсидий и полностью выполнить план по отопительному сезону 2021-2022 годов. Об этом в эфире программы "Ток-Шоу №1" на телеканале "Украина 24" заявил министр финансов Сергей Марченко. Он заверил, что в Украине также не будет проблем с выплатами субсидий — денег в бюджете достаточно. Поэтому украинцы, которые имеют право на субсидии, точно воспользуются своим правом.

"Я хочу успокоить всех граждан – средств на субсидии хватит, их предостаточно. 12 млрд грн в изменениях в бюджет, которые предусматривают именно направление на субсидии. Поэтому никоим образом это не проблема. Никто не ограничивает права граждан на получение субсидий" , — сказал Марченко.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов отметил, что старт отопительного сезона в стране является вызовом. Впрочем, не только в Украине такая ситуация.