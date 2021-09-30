Исследование: как вода влияет на сон

Для правильного функционирования организма важно поддерживать баланс жидкостей. Особенно важной для здоровья есть вода, сообщает 24 Канал.

Согласно данным Геологической службы США, на 60% организм человека состоит из воды, которая отвечает за рост клеток, пищеварения, метаболический процесс и многие другие. О том, как нехватка или чрезмерное употребление жидкости влияет на сон, читайте в нашем материале.

Как вода влияет на сон

Баланс жидкости следует поддерживать не только для здорового тела или утоления жажды.

"Адекватное увлажнение имеет важное значение для обеспечения надлежащего функционирования вашего организма не только в течение дня," , – объясняет Джеки Ньюгент, диетологиня и автор книги "Чистый и простой пособие по диабету".

Негативное влияние на сон может иметь как обезвоживание, так и чрезмерное употребление воды. В одном из немногих исследований на эту тему, опубликованном в журнале Sleep в феврале 2019 года, объясняется влияние обезвоживания на организм. Было исследовано более чем 20 000 взрослых американцев и китайцев, которые имели проблемы со сном, что длился меньше чем 6 часом. По данным анализов мочи ученые обнаружили, что это связано с недостаточной гидрацией. Поэтому связь между коротким и длинным сном и проблемами почек – есть.

С другой стороны, предотвратить обезвоживание во время сна помогает гормон вазопрессин, который увеличивает всасывание воды в почках.

Симптомы обезвоживания

Хотя в процессе исследований не было выявлено конкретных факторов, нарушающих сон, эксперты отмечают, что даже незначительные симптомы могут негативно повлиять на отдых. Что может вызвать дискомфорт ночью:

Мышечные спазмы, которые являются признаком обезвоживания. Дело в том, что мышечная ткань на 76% состоит из воды. Поэтому, если вы чувствуете болезненное напряжение мышц икр или стоп ночью, следует увеличить количество воды.

Головные боли и приступы мигрени – еще один симптом обезвоживания, который может изрядно нарушать сон.

Утренняя или ночная жажда, которые заставят вас проснуться, чтобы утолить ее.

Сухость во рту из-за обезвоживания также вызывает дискомфорт, который может ухудшить сон.

Как избыточное количество воды может нарушить сон

Не стоит употреблять воду поздно вечером или перед сном, ведь это может испортить ваш отдых. Некоторые исследования показали, что почки фильтруют больше крови, пока вы лежите, а, следовательно, ваш мочевой пузырь быстрее наполняется. Желание избавиться от лишней жидкости ночью заставит вас проснуться.

Поэтому стоит делать акцент на увлажнении в течение дня и избегать большого количества жидкости перед сном. Также не рекомендуем пить воду во время приема пищи. Она может изрядно осложнить процесс пищеварения.