В Эгейском море сломалось судно с украинскими моряками

В Эгейском море судно-ролкер HODZI потеряло ход. Причиной стала техническая неисправность, сообщает Вести.

Авария произошла рано утром 29 сентября к северу от побережья греческого острова. После семи часов дрейфа судно встало на якорь около острова Андрос, чтобы избежать посадки на мель.

"Ролкер с украинско-турецким экипажем следовал из Гемлика (Турция) в Сфакс (Тунис)", — говорится в сообщении.

Отметим, что судно HODZI 1988 года выпуска, ходит под флагом Панамы. По данным 2013 года, оно называлось DIVIO и ходило под флагом Мальты.