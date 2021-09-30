​Водительские права можно получить по почте: как это работает

В сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому, каждый водитель, который подал заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса Дія или через личный кабинет на сайте, сможет получить свои документы в отделении Укрпочты или с помощью курьера, сообщает Апостроф.

Для этого нужно:

Кликнуть на раздел Услуги в Дії, а затем выбрать подраздел Замена водительского удостоверения.

Из предлагаемого списка выбрать одну причину замены документа и способ доставки, а также населенный пункт регистрации.

Прикрепить отсканированные копии (допускается фотография) медсправки, подтвердить данные о крови, которые указаны в водительских правах.

Внести номер телефона, адрес, поставить подпись под заявлением.

Оплатить выдачу, а затем доставку обновленных документов.

Сразу после оформления новых прав, они автоматически подтянутся в Дію, а права доставят в отделение почты или курьер принесет его на указанный адрес.

Отметим, что этой услугой смогут воспользоваться только те водители, у которых есть ID-карта.