В Хмельницкой области директора будут судить за буллинг в школе

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области полицейские составили админпротокол на директора школы за замалчивание случаев буллинга, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области.

Как отмечается, в августе суд привлек к ответственности мать десятилетнего школьника, который систематически издевался над одноклассником. Мать мальчика, над которым издевались, неоднократно обращалась к директору школы с просьбой принять меры, однако результата так и не было. После этого женщина обратилась в полицию.

"Об этом случае директор должен был сообщить в полицию, но не сделал этого. Свою вину он признал, а несообщение о буллинге мотивировал тем, что данную должность на следующий учебный год занимать не будет, и решать проблемные ситуаций в школе будет уже новый директор" , — говорят в полиции.

В отношении директора составили админматериалы по ч. 5 ст. 173-4 КУоАП (несообщение руководителем учебного заведения уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о случаях буллинга участника образовательного процесса) и направили их в суд.