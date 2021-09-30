В МИД заявили о готовности продолжать диалог с Венгрией

Украина готова и стремится к полноценно нормальным, дружественным отношениям с Венгрией, но с полным уважением к позиции Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Готовы и стремимся к полноценно нормальным, дружественным отношениям с Венгрией, которые полностью будут учитывать национальные интересы обеих стран" , - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

При этом относительно заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о продолжении блокирования продвижения Украины в НАТО министр отметил, что "никакой новости премьер-министр Обран не озвучил" , поскольку Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским нацменьшинством в Украине.

"Я всегда придерживался, и буду придерживаться очень простой линии: я за дружбу, я за сотрудничество, мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями друг с другом, это часть большой политической баталии, но принципиально мы готовы дружить, мы готовы искать решения. Но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатически, безусловно. Мы за позитив, за конструктив, но с полным уважением к позиции Украины, и мы готовы уважать позиции других стран" , - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что в отношениях с Венгрией очень важно "не путать грешное с праведным".

"Газ – это грешное, а защита национальных меньшинств, обеспечение прав украинской громады в Венгрии, венгерской в Украине – это праведное. Потому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному треку, по треку защиты прав национальный меньшинств" , - пояснил глава МИД.

Кулеба указал, что на этом треке есть серьезные достижения, поскольку недавно состоялось заседание рабочей группы по вопросам образования, где был подписан протокол и было устранено несколько недоразумений, обеспокоенностей венгерской стороны.

Как сообщалось ранее, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет. Согласно этому контракту, Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год в обход Украины.