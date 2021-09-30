Разумков считает слова Зеленского про один срок правильными
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков верит в то, что президент Владимир Зеленский сдержит обещание и не будет баллотироваться во второй раз, сообщает Украинская правда.
"Пока верил в то, что президент другого не говорил. В предвыборной программе было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно", – заявил он.
Разумков объяснил, что любой политик и гипотетический президент
"где-то в середине своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке", и это негативно сказывается
"на эффективности деятельности государственного деятеля".
По словам спикера, во время подготовки к следующим выборам человек перестает
"быть государственником" и становится
"политиком" – думает о том, как улучшить или сохранить свой рейтинг.
Таким образом, получается, что он уже имеет
"не 5 лет для выполнения тех задач, которые были поставлены, а 3".