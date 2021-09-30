Разумков считает слова Зеленского про один срок правильными

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков верит в то, что президент Владимир Зеленский сдержит обещание и не будет баллотироваться во второй раз, сообщает Украинская правда.

"Пока верил в то, что президент другого не говорил. В предвыборной программе было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно", – заявил он.

Разумков объяснил, что любой политик и гипотетический президент "где-то в середине своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке" , и это негативно сказывается "на эффективности деятельности государственного деятеля" .

По словам спикера, во время подготовки к следующим выборам человек перестает "быть государственником" и становится "политиком" – думает о том, как улучшить или сохранить свой рейтинг.