Чемпиона мира Фьюри огорчила победа Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что его расстроила победа Александра Усика над Энтони Джошуа, сообщает УНИАН.

Слова Фьюри приводит Yahoo.

"Смотрел ли я бой Джошуа - Усик? Да. Был ли я абсолютно огорчен победой Усика? Да, так и было. Я надеялся, что Джошуа победит, но он не смог, и это не мое дело" , - сказал Фьюри.

"Усик выполнил свою работу. Он должен был делать то, что делал, и все. А Джошуа должен был делать то, что он обычно делает" , - добавил британец.

Фьюри при этом не стал критиковать Джошуа за поражение:

"Я не заинтересован в том, чтобы бить лежачего. Это не в моем стиле. Мне нравится придираться к тем, кто преуспевает и находится на вершине. Мне не нравится придираться к людям, которые находятся в упадке и, вероятно, не очень хорошо чувствуют себя ментально после такого долгого царствования".

Британец также выразил мнение, что ни Усик, ни Джошуа не смогли бы победить Деонтея Уайлдера:

"Единственное, что меня беспокоит - победа над Деонтеем Уайлдером. Это самый опасный супертяжеловес. По моему мнению, Уайлдер уверенно побьет Джошуа, Усика и всех остальных супертяжеловесов. Однако ему не удастся победить меня".

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