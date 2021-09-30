Франция заявила о серьезном кризисе в отношениях с США
На заседании комиссии французского Сената по международным делам министр сказал, что со стороны США были «месяцы обмана и притворства», сообщает Новое время.
По его словам, кризис в отношениях Франции и США не закончился лишь потому, что диалог возобновился.
«Он будет продолжаться, и, чтобы из него выйти, будут нужны серьезные действия, а не слова», — подчеркнул Ле Дриан.
Также глава французского МИД заявил о необходимости пересмотреть отношения с Великобританией, которая нарушила свои обязательства, в том числе по торговле, а также сотрудничество с Австралией.
Напомним, кризис в отношениях Парижа и Вашингтона начался после того, как 16 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS.
США и Британия в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. Как следствие Австралия расторгла уже подписанный контракт с Францией о поставках ей французских субмарин с обычным двигателем.