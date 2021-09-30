Франция заявила о серьезном кризисе в отношениях с США

На заседании комиссии французского Сената по международным делам министр сказал, что со стороны США были «месяцы обмана и притворства», сообщает Новое время.

По его словам, кризис в отношениях Франции и США не закончился лишь потому, что диалог возобновился.

Sous-marins : "La crise que nous connaissons est grave, elle n’est pas achevée simplement parce que le dialogue est renoué. Elle va durer, en sortir requerra des actes forts plutôt que des paroles", avertit @JY_LeDrian. pic.twitter.com/Ay8vmzQKgF — Public Sénat (@publicsenat) September 29, 2021

«Он будет продолжаться, и, чтобы из него выйти, будут нужны серьезные действия, а не слова» , — подчеркнул Ле Дриан.

Также глава французского МИД заявил о необходимости пересмотреть отношения с Великобританией, которая нарушила свои обязательства, в том числе по торговле, а также сотрудничество с Австралией.

Crise des sous-marins : "Vous dites camouflet, moi je dis trahison !", s’agace @JY_LeDrian qui évoque "des mois de tromperies, de faux-semblants" de la part des Etats-Unis. pic.twitter.com/rtYiEu4D0k — Public Sénat (@publicsenat) September 29, 2021

Напомним, кризис в отношениях Парижа и Вашингтона начался после того, как 16 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS.

США и Британия в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. Как следствие Австралия расторгла уже подписанный контракт с Францией о поставках ей французских субмарин с обычным двигателем.