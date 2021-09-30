Ани Лорак показала фото со своего дня рождения

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая живет и работает в России, на днях отгуляла свой день рождения, сообщает УНИАН.

Фото с вечеринки в семейном кругу звезда российской сцены понемногу начала публиковать в Stories Instagram. Как свидетельствуют отснятые кадры, на время празднования дом звезды украсили декоративными золотистыми буквами "Happy Birthday" на окне и дополнили десятком надувных шариков красного и оранжевого цвета в тон комнаты.

Фото из инстаграма / скриншот

Перед своими подписчиками поп-певица показалась в будничном образе: с темным гольфом и светлыми джинсами.