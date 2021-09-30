Цены на газ делают отопительный сезон близким к критическому - Кличко

Столичная тепловая инфраструктура технически готова к началу отопительного сезона, заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, сообщает УНИАН.

"Относительно отопительного сезона. В Киеве более 11 тыс. жилых домов, и все они должны быть готовы к началу отопительного сезона. Каждый управляющий, независимо от формы собственности - коммунальной, частной, ОСМД, ЖСК - должен понимать свою ответственность перед жителями за своевременную и качественную подготовку к зиме... Технически мы готовы" , - сказал Кличко.

В то же время мэр отметил, что высокие цены на газ и переведенные на местное самоуправление тарифы делают ситуацию близкой к критической.

"Но есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической: высокие цены на газ, переведенные на местное самоуправление тарифы, отсутствие законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний. Ассоциация городов Украины и я, как ее глава, предложили центральной власти конкретные решения, которые позволят вовремя начать поставки тепла и горячей воды населению" , - отметил Кличко.

Он напомнил, что обращался к премьер-министру, чтобы правительство зафиксировало цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб м. вместо рыночных 35 грн.

Вместе с тем, как подчеркнул Кличко, НАК "Нафтогаз Украины" должен немедленно изъять дискриминационные нормы из договоров на поставку газа. А местным бюджетам должна быть погашена разница в тарифах прошлых лет и предусмотрена компенсация на будущее. Это позволит, по словам мэра, сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона.