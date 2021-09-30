Собчак и Богомолов засветились в кинотеатре

Звездная пара посетила предпоказ фильма Федора Бондарчука о его отце – известном режиссере Сергее Бондарчуке, сообщает Сегодня.

Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым вышла в свет
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак появилась на мероприятии под руку со своим супругом, театральным режиссером Константином Богомоловым. Телеведущая была в черном топе с декольте и брюках, а ее супруг – тоже в total-black костюме.

Звезда опубликовала фото в Instagram, где также поблагодарила режиссера Федора Бондарчука за фильм "Бондарчук. Battle", посвященный покойному режиссеру и актеру Сергею Бондарчуку.

Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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