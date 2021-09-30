Собчак и Богомолов засветились в кинотеатре

Звездная пара посетила предпоказ фильма Федора Бондарчука о его отце – известном режиссере Сергее Бондарчуке, сообщает Сегодня.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак появилась на мероприятии под руку со своим супругом, театральным режиссером Константином Богомоловым. Телеведущая была в черном топе с декольте и брюках, а ее супруг – тоже в total-black костюме.

Звезда опубликовала фото в Instagram, где также поблагодарила режиссера Федора Бондарчука за фильм "Бондарчук. Battle", посвященный покойному режиссеру и актеру Сергею Бондарчуку.