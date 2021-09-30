Электрокроссовер Genesis GV60 обрастает подробностями

После недавней презентации первого в истории бренда Genesis электрического кроссовера GV60, компания постепенно начала раскрывать подробности о новинке. В частности, производитель рассказал о технических особенностях новинки, сообщает Обозреватель.

Новый Genesis GV60 был официально представлен публике в рамках специального мероприятия в Южной Корее.

Новый Genesis GV60 был официально представлен публике в рамках мероприятия в Южной Корее. Источник: Genesis

Как и его родственники по концерну Hyundai-Kia, автомобиль унаследовал модульную платформу E-GMP, которая уже знакома по электрокарам Kia EV6 и Ioniq 5. Покупателям будут предложены моно- и полноприводные варианты, а также спортивная модификация.

Независимо от выбранной версии все автомобиль будут иметь тяговую батарею на 77,4 кВтч. Модель начального уровня оснащена одним электромотором на задней оси. Он развивает мощность 228 л.с., а крутящий момент достигает 350 Нм. Полноприводная версия имеет в своем распоряжении два электромотора. Сзади установлен двигатель на 218 л.с., а спереди – на 101 л.с. В итоге суммарная отдача системы составляет 318 л.с. и 605 Нм. Для заднеприводной версии заявленный запас хода достигает 451 км, а полноприводный GV60 сможет преодолеть без остановки порядка 400 км.

Покупателям будут предложены моно- и полноприводные варианты, а также спортивная модификация. Источник: Genesis

Топовая версия имеет два мотора мощностью 218 л.с. каждый и может проехать до 368 км. В режиме Boost на разгон от 0 до 100 км/ч автомобилю потребуется всего 4 секунды. Кроме того, спортивная модификация имеет специальный режим Drift, который позволит водителю немного "пошалить".

Еще одной интересной особенностью модели GV60 является система e-ASD. Она генерирует различные звуки в динамиках в салоне в зависимости от выбранного режима движения. Водитель может активировать лаунж вариант Futuristic, спортивный G-Engine, напоминающий звучание ДВС или "троллейбусный" E-Motor. Также автомобиль в стандартной комплектации снабжен активной системой подавления шумов от дороги – Road Active Noise Control.

Интересной особенностью модели GV60 является система e-ASD. Она генерирует различные звуки в динамиках в салоне в зависимости от выбранного режима движения. Источник: Genesis

Genesis GV60 имеет в своем арсенале электрический дифференциал ограниченного трения (e-LCD) и адаптивную подвеску PECS, которая меняет степень демпфирования в зависимости от данных навигатора и камер. А в версиях 4х4 есть функция принудительного отключения привода на передние колеса.

GV60 может подзаряжаться от мощных зарядных станций (350 кВт). В этом случае пополнить емкость батареи от 10 до 80% можно всего за 18 минут. Кроме того, автомобиль можно использовать в качестве внешнего источника питания.

В просторном салоне есть фирменная цифровая приборная панель с двумя экранами в едином корпусе. Источник: Genesis

В просторном салоне есть фирменная цифровая приборная панель с двумя экранами в едином корпусе, проекционный экран и аудиосистема Bang & Olufsen с 17-ю динамиками. Функция Face Connect позволяет распознавать лицо владельца чтобы открыть или закрыть салон, а уникальный контроллер режимов трансмиссии Crystal Sphere уже сам по себе является произведением искусства.

Уникальный контроллер режимов трансмиссии Crystal Sphere уже сам по себе является произведением искусства. Источник: Genesis

Покупатели смогут выбирать из 11 цветов кузова, включая 4 эксклюзивных для модели оттенков Sao Paulo Lime, Hanauma Mint, Atacama Copper и Atacama Copper Matte. За безопасность отвечает солидный список электронных систем и помощников водителя. А вот цена новинки и сроки ее появления у дилеров пока остаются загадкой.