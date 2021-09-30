Электрокроссовер Genesis GV60 обрастает подробностями

После недавней презентации первого в истории бренда Genesis электрического кроссовера GV60, компания постепенно начала раскрывать подробности о новинке. В частности, производитель рассказал о технических особенностях новинки, сообщает Обозреватель.

Новый Genesis GV60 был официально представлен публике в рамках специального мероприятия в Южной Корее.

Новый Genesis GV60 был официально представлен публике в рамках мероприятия в Южной Корее
Новый Genesis GV60 был официально представлен публике в рамках мероприятия в Южной Корее. Источник: Genesis

Как и его родственники по концерну Hyundai-Kia, автомобиль унаследовал модульную платформу E-GMP, которая уже знакома по электрокарам Kia EV6 и Ioniq 5. Покупателям будут предложены моно- и полноприводные варианты, а также спортивная модификация.

Независимо от выбранной версии все автомобиль будут иметь тяговую батарею на 77,4 кВтч. Модель начального уровня оснащена одним электромотором на задней оси. Он развивает мощность 228 л.с., а крутящий момент достигает 350 Нм. Полноприводная версия имеет в своем распоряжении два электромотора. Сзади установлен двигатель на 218 л.с., а спереди – на 101 л.с. В итоге суммарная отдача системы составляет 318 л.с. и 605 Нм. Для заднеприводной версии заявленный запас хода достигает 451 км, а полноприводный GV60 сможет преодолеть без остановки порядка 400 км.

Покупателям будут предложены моно- и полноприводные варианты, а также спортивная модификация
Покупателям будут предложены моно- и полноприводные варианты, а также спортивная модификация. Источник: Genesis

Топовая версия имеет два мотора мощностью 218 л.с. каждый и может проехать до 368 км. В режиме Boost на разгон от 0 до 100 км/ч автомобилю потребуется всего 4 секунды. Кроме того, спортивная модификация имеет специальный режим Drift, который позволит водителю немного "пошалить".

Еще одной интересной особенностью модели GV60 является система e-ASD. Она генерирует различные звуки в динамиках в салоне в зависимости от выбранного режима движения. Водитель может активировать лаунж вариант Futuristic, спортивный G-Engine, напоминающий звучание ДВС или "троллейбусный" E-Motor. Также автомобиль в стандартной комплектации снабжен активной системой подавления шумов от дороги – Road Active Noise Control.

Интересной особенностью модели GV60 является система e-ASD. Она генерирует различные звуки в динамиках в салоне в зависимости от выбранного режима движения
Интересной особенностью модели GV60 является система e-ASD. Она генерирует различные звуки в динамиках в салоне в зависимости от выбранного режима движения. Источник: Genesis

Genesis GV60 имеет в своем арсенале электрический дифференциал ограниченного трения (e-LCD) и адаптивную подвеску PECS, которая меняет степень демпфирования в зависимости от данных навигатора и камер. А в версиях 4х4 есть функция принудительного отключения привода на передние колеса.

GV60 может подзаряжаться от мощных зарядных станций (350 кВт). В этом случае пополнить емкость батареи от 10 до 80% можно всего за 18 минут. Кроме того, автомобиль можно использовать в качестве внешнего источника питания.

В просторном салоне есть фирменная цифровая приборная панель с двумя экранами в едином корпусе
В просторном салоне есть фирменная цифровая приборная панель с двумя экранами в едином корпусе. Источник: Genesis

В просторном салоне есть фирменная цифровая приборная панель с двумя экранами в едином корпусе, проекционный экран и аудиосистема Bang & Olufsen с 17-ю динамиками. Функция Face Connect позволяет распознавать лицо владельца чтобы открыть или закрыть салон, а уникальный контроллер режимов трансмиссии Crystal Sphere уже сам по себе является произведением искусства.

Уникальный контроллер режимов трансмиссии Crystal Sphere уже сам по себе является произведением искусства
Уникальный контроллер режимов трансмиссии Crystal Sphere уже сам по себе является произведением искусства. Источник: Genesis

Покупатели смогут выбирать из 11 цветов кузова, включая 4 эксклюзивных для модели оттенков Sao Paulo Lime, Hanauma Mint, Atacama Copper и Atacama Copper Matte. За безопасность отвечает солидный список электронных систем и помощников водителя. А вот цена новинки и сроки ее появления у дилеров пока остаются загадкой.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics