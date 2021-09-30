Про отзыв Разумкова на заседаниях "Слуги народа" речь не шла
Тема отзыва с должности спикера парламента на заседаниях фракции "Слуга народа" не поднималась. Об этом заявила спикер фракции Юлия Палийчук, сообщает Интерфакс-Украина.
Вместе с тем, она напомнила, что в ходе выездного заседания фракции в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.
"Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", – добавила Палийчук.