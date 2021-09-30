Про отзыв Разумкова на заседаниях "Слуги народа" речь не шла

Тема отзыва с должности спикера парламента на заседаниях фракции "Слуга народа" не поднималась. Об этом заявила спикер фракции Юлия Палийчук, сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, она напомнила, что в ходе выездного заседания фракции в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.