Дисплей iPhone 13 назван лучшим в мире

Экран премиального iPhone 13 получил награду от лаборатории DisplayMate, сообщает Лента.Ру.

Об этом пишет издание iClarified.

Специалисты лаборатории по итогам тестов присвоили экрану флагмана титул «Лучший дисплей для смартфонов». Как следует из отчета организации, iPhone 13 Pro Max имеет «превосходный дисплей для смартфонов высшего уровня мирового класса». В сообщении говорится, что экран имеет превосходную точность калибровки и производительность, которая визуально неотличима от идеальной.

По итогам тестов передняя панель устройства Apple получила рейтинг A+ и, согласно данным, установила 12 рекордов в сегменте. В частности, дисплей отметили за высочайшую абсолютную точность цветопередачи, наименьшее максимальное изменение цвета, высшую степень яркости полноэкранного изображения для OLED-матриц, наивысшее видимое разрешение экрана.

"В iPhone 13 Pro Max есть много важных усовершенствований, улучшений и функциональных возможностей дисплея, в том числе установка множества новых рекордов производительности, которые кратко описаны ниже" , — говорится в заключении.

Флагманский iPhone 13 Pro Max имеет 6,7-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR с разрешением 2778х1284 пикселей и частотой обновления картинки 120 герц.

Осенью 2020 года звание лучшего дисплея на рынке присвоили экрану iPhone 12 Pro Max. По результатам тестов передняя панель флагмана установила 11 рекордов качества.