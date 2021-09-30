Не тот уже Брюссель – Кулеба о евроинтеграции
Евросоюз переживает непростые времена и Брюссель уже не тот, что ранее. Исходя из изменившихся обстоятельств Украина должна реально взвешивать свои возможности на вступление в ЕС. Об этом в четверг, 30 сентября, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Корреспондент.
"ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь - не тот уже Брюссель и река Эльба не та … Много есть проблем, и мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам, как им давно пообещали членство в ЕС, а сейчас возникают вопросы. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами, то есть верить в лучшее, в конце концов мы получим то, что хотим, но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас. Потому идет переговорный процесс", - сказал Кулеба.
Он отметил, что на данном этапе МИД интересуют не большие цели, а
"конкретные, приземленные экономические результаты".
"А это конкретные шаги по интеграции Украины во внутренний рынок, по развитию нашего секторального сотрудничества, создание максимально комфортных условий для путешествий граждан Украины. Мы должны открыть все окна сотрудничества ЕС, прежде чем ЕС откроет для нас двери", - сказал министр.