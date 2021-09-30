Не тот уже Брюссель – Кулеба о евроинтеграции

Евросоюз переживает непростые времена и Брюссель уже не тот, что ранее. Исходя из изменившихся обстоятельств Украина должна реально взвешивать свои возможности на вступление в ЕС. Об этом в четверг, 30 сентября, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Корреспондент.

"ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь - не тот уже Брюссель и река Эльба не та … Много есть проблем, и мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам, как им давно пообещали членство в ЕС, а сейчас возникают вопросы. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами, то есть верить в лучшее, в конце концов мы получим то, что хотим, но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас. Потому идет переговорный процесс" , - сказал Кулеба.

Он отметил, что на данном этапе МИД интересуют не большие цели, а "конкретные, приземленные экономические результаты".