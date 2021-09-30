Монике Беллуччи - 57: самые яркие фото секс-символа 90-х

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи 30 сентября отмечает свое 57-летие, сообщает УНИАН.

Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути". Также Моника - звезда таких неоднозначных (из-за многочисленных сцен насилия) фильмов, как "Доберман" и "Необратимость".

Кроме ролей в кино, Беллуччи еще прославилась и обнаженными снимками на обложках разных глянцевых изданий - Max, GQ, Esquire. Кроме того, она сотрудничала с многими известными брендами - D&G, Cartier, Intimissimi, Oriflame.

Что касается личной жизни, то с 1990 по 1994 год Беллуччи была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо. На съёмках фильма "Квартира" она встретила актёра Венсана Касселя. Они поженились в 1999 году. У пары есть две дочери - Дева и Леони. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.

Монике Беллуччи - 57 / instagram.com/monicabellucciofficiel

Монике Беллуччи - 57 / instagram.com/monicabellucciofficiel

Монике Беллуччи - 57 / instagram.com/monicabellucciofficiel

Монике Беллуччи - 57 / instagram.com/monicabellucciofficiel