Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше

В январе-августе 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 705 гривен. Это на 45,7% больше, чем в целом по стране (13 525 гривен), сообщает РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 545 гривен и в Киевской области - 13 760 гривен.

Близка к средней зарплата в Запорожской (13 412 гривен), в Днепропетровской (13 371 гривен) и в Николаевской (13 256 гривен) областях.

В остальных регионах зарплаты ниже средней. Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 797 гривен (79,8%) и в Черновицкой области - 10 842 гривен (80,2 % от средней зарплаты по стране).

Автор: Александр Белоус