Украинцы массово ринулись скупать билеты на Maneskin

В продаже появились билеты на концерт победителей Евровидения группы "Måneskin" в Киеве. За первые 15 минут собралось почти 8 тысяч желающих послушать музыку итальянцев, сообщает Обозреватель.

Украинский сайт consert.ua, который занимается продажей, почти сразу "лег" из-за высокой количества запросов. Время от времени серверы возобновляют свою работу.

Сайт завис во время продаж билетов. Источник: Скриншот

Цена самого дешевого билета достигает 1299 гривен, но это не останавливает фанатов рока. Напомним, что выступление музыкантов должно состояться в столице 7 марта 2022 года.

Очередь на концерт "Måneskin". Источник: Скриншот

Те, кому удалось пробиться в очередь, не зависнув перед покупкой, встречаются с новыми проблемами.

Проблемы с серверами перед покупкой билетов. Источник: Скриншот