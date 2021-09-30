Оттенок волос Люси Бойнтон – тренд осени 2021

Люси Бойтон, 27-летняя актриса, звезда "Богемной рапсодии", долгое время оставалась верной своим белокурым локонам и не прибегала к кардинальным изменениям с волосами. Недавно знаменитость поразила поклонников бьюти-перевоплощением – она покрасила волосы в трендовый медный оттенок, сообщает 24 Канал.

На своей инстаграм-странице hair-стилист Люси Бойнтон Халли Брискер опубликовал ее фото с новым цветом волос. Некоторые фаны сразу не узнали актрису, ведь она стала ярко-рыжей.

В течение нескольких лет Люси Бойнтон не меняла цвет волос, а оставалась со своим "блондом". Недавно она решила изменить образ с помощью модной окраски. Над новым имиджем актрисы работал звездный hair-стилист Халли Брискер.

На этот раз звезда выбрала удлиненный боб длиной до плеч и челку-шторку, что также является трендом уже несколько сезонов подряд. Модный цвет, в который актриса покрасила волосы, и стильная прическа обладают свойством придавать роскошный и "дорогой" вид женщине.

Фото с инстаграма Халли Брискера

Медный оттенок волос начал становиться популярным еще в начале 2021 года. Рыжие пряди уже успели продемонстрировать сестры-модели Джиджи и Белла Хадид и певица Дуа Липа. Если вы планируете посетить колориста и стремитесь сделать свой образ более стильным, то обратите внимание на огненно-медное окрашивание волос, которое демонстрируют звезды.