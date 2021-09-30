Honda возрождает культовую модель 90-х

Компания Honda планирует вернуть в модельную гамму седан и лифтбек Integra. Первый будет выпускаться под "материнским" брендом, а второй – под люксовым Acura, сообщает Обозреватель.

В ближайшее время на рынках Китая и США выйдет модель Integra. В первом случае это будет модернизированная версия седана Honda Civic, которую будет выпускать совместное предприятие GAC-Honda. Во втором – классический 5-дверный лифтбек, производством которого займется американское люксовое подразделение Acura.

Honda Integra будет выпускаться совместным предприятием GAC-Honda
Honda Integra будет выпускаться совместным предприятием GAC-Honda. Источник: Honda

Китайская Integra будет отличаться от модели Civic, которую уже производит в Поднебесной СП Dongfeng-Honda, иными бамперами, матричными LED-фарами, облицовкой радиатора и отдельными кузовными деталями.

За счет иного дизайна передней части автомобиль стал длиннее на 15 мм (4689 мм)
За счет иного дизайна передней части автомобиль стал длиннее на 15 мм (4689 мм). Источник: Honda

В заднем бампере появился выразительный диффузор с двумя хромированными патрубками выхлопной системы по бокам. За счет иного дизайна передней части автомобиль стал длиннее на 15 мм (4689 мм). Под капотом новинки будет располагаться 182-сильный турбированный мотор, который работает в паре с 6-ступенчатой "механикой".

В заднем бампере появился выразительный диффузор с двумя хромированными патрубками выхлопной системы по бокам
В заднем бампере появился выразительный диффузор с двумя хромированными патрубками выхлопной системы по бокам. Источник: Honda

В салоне появится цифровая приборная панель с 10,2-дюймовой шкалой приборов и сенсорным 9-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Новая Honda Integra ожидается у китайских дилеров в четвертом квартале нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

В США Acura Integra дебютирует в будущем году
В США Acura Integra дебютирует в будущем году. Источник: Honda

В США Acura Integra дебютирует в будущем году. Информации о модели пока не много. Новинка заменит в продуктовой линейке седан Acura ILX. В качестве агрегатной базы будет использоваться американская версия Honda Civic нового поколения, презентация которой состоялась в этом году.

Новинка заменит в продуктовой линейке седан Acura ILX
Новинка заменит в продуктовой линейке седан Acura ILX. Источник: Honda

Напомним, что в США новинка предлагается с 2-литровым атмосферным мотором мощностью 160 л.с., а также в 182-сильном исполнении с 1,5-литровым турбированным двигателем. Оба комплектуются бесступенчатым вариатором CVT.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics