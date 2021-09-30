Honda возрождает культовую модель 90-х

Компания Honda планирует вернуть в модельную гамму седан и лифтбек Integra. Первый будет выпускаться под "материнским" брендом, а второй – под люксовым Acura, сообщает Обозреватель.

В ближайшее время на рынках Китая и США выйдет модель Integra. В первом случае это будет модернизированная версия седана Honda Civic, которую будет выпускать совместное предприятие GAC-Honda. Во втором – классический 5-дверный лифтбек, производством которого займется американское люксовое подразделение Acura.

Honda Integra будет выпускаться совместным предприятием GAC-Honda. Источник: Honda

Китайская Integra будет отличаться от модели Civic, которую уже производит в Поднебесной СП Dongfeng-Honda, иными бамперами, матричными LED-фарами, облицовкой радиатора и отдельными кузовными деталями.

За счет иного дизайна передней части автомобиль стал длиннее на 15 мм (4689 мм). Источник: Honda

В заднем бампере появился выразительный диффузор с двумя хромированными патрубками выхлопной системы по бокам. За счет иного дизайна передней части автомобиль стал длиннее на 15 мм (4689 мм). Под капотом новинки будет располагаться 182-сильный турбированный мотор, который работает в паре с 6-ступенчатой "механикой".

В заднем бампере появился выразительный диффузор с двумя хромированными патрубками выхлопной системы по бокам. Источник: Honda

В салоне появится цифровая приборная панель с 10,2-дюймовой шкалой приборов и сенсорным 9-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Новая Honda Integra ожидается у китайских дилеров в четвертом квартале нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

В США Acura Integra дебютирует в будущем году. Источник: Honda

В США Acura Integra дебютирует в будущем году. Информации о модели пока не много. Новинка заменит в продуктовой линейке седан Acura ILX. В качестве агрегатной базы будет использоваться американская версия Honda Civic нового поколения, презентация которой состоялась в этом году.

Новинка заменит в продуктовой линейке седан Acura ILX. Источник: Honda

Напомним, что в США новинка предлагается с 2-литровым атмосферным мотором мощностью 160 л.с., а также в 182-сильном исполнении с 1,5-литровым турбированным двигателем. Оба комплектуются бесступенчатым вариатором CVT.