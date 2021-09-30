Lockheed Martin поставила 700-й истребитель F-35

Заказчикам было поставлено 700 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II всех вариантов, сообщает Лента.Ру.

Об этом пишет в Twitter﻿ крупнейшая американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

Данное обстоятельство основной подрядчик Пентаг﻿﻿она назвал этапом критического роста «самого продвинутого узла в архитектуре войны XXI века для сдерживания агрессии и победы в высокотехнологичной битве».

На сайте программы данных истребителей сообщается: «F-35 эксплуатируются с 21 базы по всему миру. Обучено более 1460 пилотов и 11 025 единиц обслуживающего персонала, а общий налет F-35 превысил 430 тысяч часов».

Истребитель поставляется в 14 стран мира.

"За счет коллективных инвестиций и эффекта масштаба глобальная команда F-35 снижает затраты по всей программе" , — уверяют в Lockheed Martin.

The 700th F-35 has been delivered — a milestone that represents the critical growth of the most advanced node in the 21st Century Warfare architecture to deter aggression and win the high-end fight. — F-35 Lightning II (@thef35) September 27, 2021

В корпорации подтвердили, что к 2035 году в Европе будет размещено более 450 истребителей F-35 Lightning II, в том числе 48 самолетов F-35A Lightning II Военно-воздушных сил (ВВС) США. В Индо-Тихоокеанском регионе планируется размещение почти 300 данных самолетов.

В сентябре в презентации американской корпорации Lockheed Martin, представленной на 27-й международной выставке MSPO 2021, было рассказано, что в текущем столетии в Европе планируется развертывание 13 постоянных авиабаз с F-35 Lightning II. Согласно карте, показанной на соответствующем слайде, в Великобритании, Нидерландах, Италии, Норвегии, Бельгии и Польше будет по две авиабазы с такими истребителями, тогда как в Дании — одна. Четыре из 13 объектов уже введены в эксплуатацию. Сроки начала полноценной работы других восьми авиабаз установлены. Окончательное решение по 13-му объекту (близ польского города Свидвин) еще не принято.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).