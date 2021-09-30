Звезду Луческу на аллее славы залили краской

На аллее славы у стадиона "Донбасс Арена" в Донецке осквернили звезду, посвященную главному тренеру "Динамо" Киев Мирче Луческу, сообщает УНИАН.

Об этом сообщается на странице Типичный Донецк в Facebook.

Звезду имени Луческу залили голубой краской. Из-за этого с трудом можно прочитать надпись "Мирча Луческу. Главный тренер".

"Пару дней назад звезда Мирчи на аллее славы около "Донбасс Арены" была полностью залита синей краской (в цветах "Динамо"), почти скрыв имя владельца. Акция явно стала ответом на недавние слова румына, пославшего всех, кому не нравится его поведение, в Донецк, к звезде. Давно ведь известно, что болельщики "Шахтера" не прощают предательства, которым стал переход многолетнего тренера клуба в стан главного соперника" , - рассказал подписчик страницы.

Другие звезды на аллее славы не пострадали.

фото facebook.com/typycal.donetsk

фото facebook.com/typycal.donetsk

Отметим, что несколько дней назад после поражения в Суперкубке Украины Луческу проигнорировал коридор почета из игроков "Шахтера", а затем, комментируя свой поступок, сказал:

"Я в своем возрасте уже не прохожу через коридоры, которые делают дети. Я неуязвим к стрелам, которые запускают в меня. Кто пускает стрелы в мой адрес - может поехать в Донецк посмотреть аллею звезд, музей "Шахтера".

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"