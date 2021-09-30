После выхода из ЕС ситуация в Британии ухудшилась - опрос

Жителей Британии опросили по поводу их отношения к ситуации в стране после ее выхода из состава Евросоюза (так называемый Brexit): более половины оценивают ее негативно, лишь каждый пятый – положительно. При этом процент недовольных с июня увеличился, сообщает Лига.net.

Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра YouGov.

53% опрошенных ответили, что "все идет плохо"; это на 15% больше, чем во время аналогичного опроса в начале лета. При этом из них 21% считают, что "все довольно плохо", а 32% – "очень плохо".

Положительно относятся к ситуации после Brexit всего 18%; это на 7% меньше, чем в июне. Из них 14% считает, что "все довольно хорошо", а 4%, что "очень хорошо".

21% британцев ответили, что "все ни хорошо, ни плохо", а 8% не смогли определиться с ответом.

Социологи опросили 6546 взрослых британцев 29 сентября, результаты опубликовали в тот же день.