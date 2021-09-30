До конца отопительного сезона тарифы расти не будут

Президент Владимир Зеленский пообещал украинцам, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский заявил во время заседания президиума конгресса местных и региональных властей.

"Хорошие новости, о которых мы можем сегодня сказать … Сегодня между правительством нашего государства, НАК "Нафтогаз", ассоциацией городов Украины и нашим конгрессом местных и региональных властей мы подписываем Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа" , — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что тарифы не будут повышаться, несмотря на "рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на эту страшную цену выше 1000 долларов за тысячу кубометров, как это говорится, европейскую цену".

Как сообщает 24 канал﻿, этой договоренности достигли Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины.

Документ называется Меморандумом о взаимопонимании и регулирует проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепла и горячей водой.

Такого решения добились на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.

В основе этого меморандума договоренность о том, что местные власти не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим,– пояснил премьер Денис Шмыгаль.

В документе также зафиксирована договоренность о том, что поставки газа будут "бесперебойными". Чтобы теплокоммунэнерго во время отопительного сезона работали как следует, предусмотрена финансовая поддержка местных общин.

Местным общинам обещают финансовую поддержку

Со стороны государства предполагается субвенция местным бюджетам с неудовлетворительным индексом платежеспособности уже с четвертого квартала этого года,– сказал глава правительства.

В следующем году местным бюджетам пообещали оставить 4% от налога на доходы физических лиц и 13,44% от акциза с горючего.